Германия предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot

Германия предложила Польше продлить развертывание трех систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot до конца 2023 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Продление после конца 2023 года не предусмотрено", - говорится в заявлении.

3 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что предоставленные Германией Польше в начале текущего года американские системы противоракетной обороны Patriot останутся на польской территории по меньшей мере до конца года.

15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.