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Стало известно, что ВСУ модернизировали Су-24 для использования с ракетами Storm Shadow

Украинские военные специалисты модернизировали несколько советских бомбардировщиков Су-24 с тем, чтобы использовать их в качестве носителей дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

СМИ: ВСУ модернизировали десять Су-24 для использования с ракетами Storm Shadow
© MBDA/Thierry Wurtz

Эти самолеты, по данным источника, не имеют постоянного места базирования. Их ежедневно передислоцируют с одной базы на другую.

В качестве баз для них используются отремонтированные аэродромы времен СССР. Кроме того, украинские строители переоборудовали во взлетно-посадочные полосы часть автомобильных дорог.

В России высказались об ответе при использовании ВСУ ракет Storm Shadow

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа российские военные нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

Кроме того, ВС РФ периодически наносят удары по складам с боеприпасами, поставленными в составе пакетов западной военной помощи.

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