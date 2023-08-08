СМИ: ВСУ модернизировали десять Су-24 для использования с ракетами Storm Shadow

Стало известно, что ВСУ модернизировали Су-24 для использования с ракетами Storm Shadow
Украинские военные специалисты модернизировали несколько советских бомбардировщиков Су-24 с тем, чтобы использовать их в качестве носителей дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Эти самолеты, по данным источника, не имеют постоянного места базирования. Их ежедневно передислоцируют с одной базы на другую.
В качестве баз для них используются отремонтированные аэродромы времен СССР. Кроме того, украинские строители переоборудовали во взлетно-посадочные полосы часть автомобильных дорог.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа российские военные нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.
Кроме того, ВС РФ периодически наносят удары по складам с боеприпасами, поставленными в составе пакетов западной военной помощи.