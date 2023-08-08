Украинский генерал Сырский посетил позиции на Купянском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что посетил позиции на Купянском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении", - говорится в публикации.

Он также опубликовал фото с военными, однако по кадрам непонятно, где именно происходит встреча.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды из "Западной" группировки войск ВС РФ продолжили наступление на Купянском направлении в ЛНР. Кроме того, экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес два авиаудара по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на Купянском участке фронта в районе сел Кучеровка и Павловка.