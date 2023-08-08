$96.08-0.49105.44-0.62

Командующий Сырский утверждает, посетил позиции ВСУ на Купянском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что посетил позиции на Купянском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский генерал Сырский посетил позиции на Купянском направлении
© РИА Новости

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении", - говорится в публикации.

Он также опубликовал фото с военными, однако по кадрам непонятно, где именно происходит встреча.

Зеленский заявил, что посетил передовые позиции ВСУ

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды из "Западной" группировки войск ВС РФ продолжили наступление на Купянском направлении в ЛНР. Кроме того, экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес два авиаудара по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на Купянском участке фронта в районе сел Кучеровка и Павловка.

Украинское командование в спешном порядке стягивает дополнительные резервы на Купянское направление.

146