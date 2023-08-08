Западное оружие показало в ходе конфликта на Украине не лучшие результаты, отметил в статье для Asia Times обозреватель Стивен Брайан. Он добавил, что на фоне этого Североатлантическому альянсу будет нелегко защищать Прибалтику в случае необходимости.

Брайан напомнил, что в Саудовской Аравии в августе прошли многосторонние консультации по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, они ни к чему не привели.

Кроме того, заметил эксперт, не увенчались успехом ни попытки свергнуть законную власть в России, ни многочисленные атаки, предпринятые ВСУ.

Механизированные бригады Украины, отметил обозреватель, были подготовлены инструкторами НАТО. Украинские военные получили десятки пакетов военной помощи, в них вошли основные боевые танки, бронетранспортеры. Разведка альянса предоставляла все необходимые сведения.

На фоне масштабной поддержки украинская армия потерпела сокрушительное поражение, подчеркнул Брайен. Прорвать линию фронта не удалось.

На основе анализа военных действий на Украине, полагает эксперт, можно сделать вывод о том, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику, альянс столкнется с серьезными трудностями.

Страны НАТО постепенно начинают осознавать, что даже самая лучшая техника западного производства не защитит их в случае полномасштабного конфликта, констатировал обозреватель.