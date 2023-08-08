Кадыров сообщил об ударе по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям украинских военных на территории белгородского таможенного поста «Нехотеевка» со стороны Украины.
По его словам, после проведения воздушной разведки было обнаружено скопление техники противника и передвижение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха. Однако наша разведка провела грамотную работу. Парни оперативно выявили места складирования и передали соответствующие координаты минометному расчету, который с восходом солнца приступил к решению оперативной задачи», — написал лидер Чечни.
Он указал, что тем самым бойцы батальона «Запад-Ахмат» лишили украинских военнослужащих возможности устраивать диверсионные вылазки из этого направления.
Накануне Кадыров заявил, что Вооруженные силы РФ изменили тактику в рамках проведения военной операции на Украине.
Он также отметил, что ситуация в зоне проведения российской специальной военной операции стабильная.