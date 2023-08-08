Кадыров сообщил об ударе по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»

«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха. Однако наша разведка провела грамотную работу. Парни оперативно выявили места складирования и передали соответствующие координаты минометному расчету, который с восходом солнца приступил к решению оперативной задачи», — написал лидер Чечни.