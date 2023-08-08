Систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире

От ударов российских ракет украинскую столицу обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) во всем мире. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины.

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«Система ПВО Patriot превращает «неудержимые» российские ракеты в шрапнель», — заявил собеседник издания.

По его словам, в Киеве сейчас сосредоточены наиболее мощные системы ПВО, среди которых Patriot (США), Nasams (Норвегия), IRIS-T и С-300 немецкого производства, а также французский Crotale.

При этом источник признал дефицит боеприпасов для вышеуказанных систем. По его мнению, нельзя планировать военные действия при ежегодном производстве 150–160 ракет для Patriot, так как они расходуются за один месяц.

«Если мы дождемся осени, то они (Вооруженные силы России. — «Газета.Ru») снова ударят по энергетической инфраструктуре», — резюмируется в материале.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.