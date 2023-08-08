Дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области

Дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

© Telegram-канал Романа Старовойта

Он подтвердил, что при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен ребенок. По словам Старовойта, мальчик получил осколочные ранения предплечья и руки. Он получи помощь на месте происшествия и был направлен в центральную районную больницу для осмотра.

Ранее появилось видео с последствиями атаки ВСУ на монастырь с прихожанами. На кадрах видно воронку диаметром около полуметра.