Глава украинской разведки посетил Болгарию

"В ходе разговоров обсуждались вопросы состояния региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы взаимного интереса. Болгарской стороной были поставлены вопросы по сайту "Миротворец", ситуация была прояснена", - говорится в сообщении.