Глава украинской разведки посетил Болгарию с официальным визитом
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и сопровождающая его делегация с официальным визитом посетили Болгарию. Как сообщается на сайте службы военной разведки Болгарии, Буданов провел встречи с министром обороны Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки Венелином Веневым.
"В ходе разговоров обсуждались вопросы состояния региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы взаимного интереса. Болгарской стороной были поставлены вопросы по сайту "Миротворец", ситуация была прояснена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две стороны дали высокую оценку проведенным встречам, также была подчеркнута продуктивность проведенных разговоров.
Ранее Буданов в интервью телеканалу bTV высоко оценил объем помощи, которую Болгария оказывает Украине.