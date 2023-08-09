В России назвали оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» Украины количество резервистов для контрнаступления.

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По его словам, у украинских сил осталось около 30 тысяч человек, в боях задействуется второй из трех корпусов, сформированных для наступательных действий.

«Их разумнее было бы придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска. Они там положили очень много людей при обороне, но стараются его вернуть», — отметил Дандыкин.

Он сообщил, что в настоящее время ВСУ наступают на Клещеевку, где российские военные закрепились на высотах и держат фланги. Противник не достиг успехов, но ежедневно бросает людей под огонь, добавил эксперт.

Он также указал, что купянское направление имеет значение, хотя ему уделяется меньше внимания. Российские бойцы продвигаются к Изюму, далее в планах Славянск и перерезанный путь из Донецкой народной республики в Харьков.

По словам Дандыкина, сюда ВСУ нужно перебрасывать резервы, которые негде взять, тем более украинские военные по-прежнему пытаются наступать на запорожском направлении.