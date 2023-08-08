В Харьковской области сообщили об обстрелах ВСУ подконтрольных РФ поселков

"Сотрудники нашей администрации находятся постоянно на территории. Лично убедился в обстановке. Посетил несколько населенных пунктов. Могу сказать, что обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают кассетные боеприпасы, также снаряды, преимущественно иностранного образца. Все это наносит вред, конечно, мирному населению и гражданской инфраструктуре", - сказал он.