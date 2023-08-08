Стало известно о неспособности ВСУ дойти до линий обороны России

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось дойти до основных линий обороны России во время контрнаступления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина все еще не достигла самой серьезной российской обороны, серий окопов, противотанковых ловушек и других препятствий», — говорится в материале.

Военные эксперты заявили изданию, что ВСУ, вероятно, понадобятся танки Leopard 2 и другая западная бронетехника для продвижения через эти линии.

При этом украинская армия сменила тактику с целью сохранения такого вооружения, которое она теряла в больших количествах на минных полях в начале июня. Отмечается, что теперь пехота с резервами из других подразделений ВСУ ведет наступление через заминированные территории.