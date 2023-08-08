В ЮАР заявили об отсутствии доказательств о якобы возможных поставках оружия России

Независимая комиссия, созданная для расследования якобы возможной поставки оружия из Южно-Африканской республики в Россию, не нашла доказательств передачи вооружений. Об этом сообщает местный телеканал SABC.

По информации журналистов, расследование обвинений в поставках оружия завершено. Сделавшие заявления о передаче вооружений не смогли представить доказательства, а члены комиссии не нашли «существенных» подтверждений этой информации.

После этого в ЮАР стали активнее призывать к высылке посла США в республике Рубена Бригети. Ранее он обвинил республику в поставках оружия Москве.