В ЮАР заявили об отсутствии доказательств о якобы возможных поставках оружия России
Независимая комиссия, созданная для расследования якобы возможной поставки оружия из Южно-Африканской республики в Россию, не нашла доказательств передачи вооружений. Об этом сообщает местный телеканал SABC.
По информации журналистов, расследование обвинений в поставках оружия завершено. Сделавшие заявления о передаче вооружений не смогли представить доказательства, а члены комиссии не нашли «существенных» подтверждений этой информации.
После этого в ЮАР стали активнее призывать к высылке посла США в республике Рубена Бригети. Ранее он обвинил республику в поставках оружия Москве.
Напомним, что комиссию в мае этого года назначил президент ЮАР Сирил Рамафоса. У ее членов было полтора месяца на установление всех необходимых фактов по этому вопросу.