Российские воины в последние недели захватили большое количество различной бронетехники вооруженных формирований киевского режима. Например, можно вспомнить французский, вооруженный 105-мм пушкой "колесный танк" AMX-10RC, современную шведскую боевую машины пехоты CV90, которую считают одной из лучших среди западных.

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Также во время перевозки на тралах были замечены американский M1124 MaxxPro, финский Sisu XA-180 и другие образцы.

На днях стало известно, что трофеем бойцов 37-й отдельной мотострелковой бригады стал тяжелый британский бронеавтомобиль Mastiff (6х6), находившийся на вооружении британской армии и применявшиеся в Афганистане и Ираке. В прошлом году их передали частям ВСУ, где они стали применяться вместо потерянных бронетранспортеров советского и украинского производства.

Интересно, что, эксплуатируя их долгое время, боевики так и не сменили пустынный камуфляж на другой, более подходящий для европейских условий. Еще одной особенностью является применение решетчатых противокумулятивных экранов.

Мощность дизельного двигателя - 330 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода - 960 км. Экипаж- два человека, десант - восемь. Вооружение: 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы или 40-мм автоматический гранатомет. Боевая масса - 25000 кг.