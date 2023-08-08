Военэксперт рассказал, начнется ли «большая война» в Африке из-за Нигера

Внутренние разборки африканских стран не могут выйти на мировой уровень, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, ни у одной из сторон нет сил и средств для этого.

Масштабные боевые действия, большая война, в Африке невозможны. Внутренние разборки африканских стран не могут выйти на серьезный уровень: нет таких сил ни у одной из стран, нет таких армий, нет опыта, нет логистики и достаточного количества боеприпасов, оборудования. На данный момент конфликт может быть подогрет только Западом — Францией, США, — заявил Суконкин.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский чаc и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По cловам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, предупредили ее представители.