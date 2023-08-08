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Систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире

Киев от ударов российских ракет обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Об этом сообщает британское издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире
© Lenta.ru

«Сейчас под Киевом находится самая мощная система ПВО в мире... Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, С-300, французский Crotale», — рассказал собеседник.

При этом он признал нехватку боеприпасов для названных систем.

По его словам, невозможно планировать военные действия при ежегодном производстве 150-160 ракет Patriot, поскольку они используются за месяц.

«Если мы дождемся осени, середины октября, то они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно», — сказал источник.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву для защиты всей территории страны требуется 10-12 систем ПВО Patriot. Он предложил Западу «взять лист бумаги и решить», что дешевле, — предоставить системы или получить замороженный на долгие годы конфликт.

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