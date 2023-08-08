Вооруженные формирования киевского режима понесли значительные потери в инженерной технике во время безрезультатных попыток преодолеть российские минные поля.

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Буквально в ходе первых же атак ВСУ лишились поставленных Финляндией многотонных Leopard 2R с бульдозерными отвалами и специальными плугами.

Среди выведенных из строя образцов - выпускавшиеся во времена СССР боевые машины разминирования БМР-2, созданные на базе средних танков Т-54Б и применявшиеся советскими войсками в Афганистане.

Не удалось уцелеть и единственному в составе ВСУ тральщику Wisent 1, выполненному на шасси Leopard 1. Он также был поражен российскими бойцами.

Его масса составляет 44500 кг, 10-цилиндровый дизельный двигатель имеет мощность 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Запас хода - 375 км. Противоминное оборудование изготовлено британской компанией.

Большим недостатком этих образцов считается слабое бронирование - их можно поразить огнем 30-мм автоматических пушек, поэтому легко предположить, что два недавно привезенных из Германии Wisent 1 будут потеряны в первых же боях.