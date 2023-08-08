The Telegraph назвала беспилотник "Ланцет" одной из главных угроз для ВСУ

Одной из главных угроз для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) считаются российские БПЛА "Ланцет", пишет британская газета The Telegraph.

© Российская Газета

Один из боевиков ВСУ пожаловался корреспондентам издания, что "Ланцетов" очень много, "и они доставляют кучу хлопот", поскольку у Украины "нет такого оружия".

В материале отмечается, что этот дрон легко уничтожает бронетехнику, несмотря на свои малые размеры, а украинские артиллеристы особенно не любят российский беспилотник за высокую маневренность. "Ланцеты" исключают возможность "легкой защиты".