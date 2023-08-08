The Telegraph назвала беспилотник "Ланцет" одной из главных угроз для ВСУ
Одной из главных угроз для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) считаются российские БПЛА "Ланцет", пишет британская газета The Telegraph.
Один из боевиков ВСУ пожаловался корреспондентам издания, что "Ланцетов" очень много, "и они доставляют кучу хлопот", поскольку у Украины "нет такого оружия".
В материале отмечается, что этот дрон легко уничтожает бронетехнику, несмотря на свои малые размеры, а украинские артиллеристы особенно не любят российский беспилотник за высокую маневренность. "Ланцеты" исключают возможность "легкой защиты".
Ранее в августе президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет". Чемезов заверил, что специалисты работают над этим.