Российский полковник заявил о переходе ВСУ к тактике времен Второй мировой

«США всегда обучали Украину, исходя из личного опыта операций в Афганистане, Ираке, Сирии. Все рассчитано на то, что есть воздушное прикрытие, артиллерийская подготовка. А пехота идет уже после подавления противника. Сегодня проблема в том, что у Украины нет ни первого, ни второго. Нет превосходства с воздуха, они идут на подготовленные оборонительные позиции, используя тактику, навязанную США», — объяснил полковник.