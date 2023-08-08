Украина начала фронтовые испытания нового беспилотника

«Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня», — говорится в сообщении.

Заявляется, что БПЛА оснащен современной системой радиоуправления, хорошо защищенной от помех средств радиоэлектронной борьбы, и может работать на дальности в 50 километров при максимальной скорости в 90 километров в час.