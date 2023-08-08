Украина начала фронтовые испытания нового беспилотника
На Украине начали фронтовые испытания нового разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинского производства SpyGun, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны республики в Telegram.
«Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня», — говорится в сообщении.
Заявляется, что БПЛА оснащен современной системой радиоуправления, хорошо защищенной от помех средств радиоэлектронной борьбы, и может работать на дальности в 50 километров при максимальной скорости в 90 километров в час.
Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения замаскированной бронетехники Вооруженных сил Украины беспилотником «Ланцет» на южнодонецком фронте.