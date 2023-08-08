Ни одна страна НАТО не вооружается так быстро, как Польша, рассказал корреспондент Seznam Zprávy Филип Харзер. Опасаясь России и Белоруссии, Варшава хочет построить «самую сильную сухопутную армию в Европе», но ради этого стране приходится влезать в многомиллиардные долги.

В середине августа в Польше пройдет парад в честь Дня армии, на котором будут представлены танки Abrams, самоходные гаубицы K9 и Krab, реактивные установки HIMARS, беспилотники Bayraktar или ЗРК Patriot, в небо поднимутся сто самолетов, в том числе новый FA-50. Шоу должно показать армию в лучшем свете, но имидж польских армии и Минобороны ранее пострадал из-за нескольких инцидентов, отмечает Харзер.

В апреле в лесу недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки ракеты. Оказалось, что она пролетела 400 километров вглубь Польши еще в декабре 2022-го, то есть пятью месяцами ранее, и ее тогда заметили, но обломки найти не смогли.

Вскоре после этого подозрительный воздушный шар прилетел в Польшу со стороны Белоруссии. Он исчез с радаров в середине мая в центральной Польше. Армия все еще ищет его в лесу, заявил корреспондент Seznam Zprávy.

Утром 1 августа два белорусских боевых вертолета ненадолго пересекли воздушное пространство Польши вблизи границы. На это обратили внимание местные жители, сфотографировавшие вертолеты. В Минобороны Польши опровергли эту информацию и лишь к вечеру признали, что это действительно произошло.

На фоне этих событий Польша усиливает армию. В конце июня состоялась поставка первых 14 американских танков Abrams, еще одна партия должна прибыть в ближайшее время. Затем Генштаб Польши сообщил об учениях с ракетными установками HIMARS, поставленными в Польшу в мае.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак недавно объявил о создании ракетной бригады, которая будет базироваться в Торуни и Ожеше недалеко от границ с Россией и Беларусью. Он также заявлял, что польская армия растет и уже насчитывает 172 500 солдат при цели в 250-300 тысяч.

«Мы последовательно строим самую сильную сухопутную армию в Европе», - подчеркивал министр.

Военные расходы Польши в процентах от ВВП являются самыми высокими среди стран НАТО и превышают процент, выделенный США на эти цели. По оценкам альянса, в 2023-м Варшава потратит на вооружения 3,9 процента ВВП, на полпроцента больше, чем Вашингтон.

В 2022 году Варшава заказала у Южной Кореи тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких боевых самолетов FA-50 и 280 ракетных установок Cheongmu. Для финансирования оружейного контракта польское правительство взяло кредит у южнокорейских экспортных банков на сумму в 36,8 миллиарда злотых (9,1 миллиарда долларов).

Южнокорейские СМИ недавно сообщили об очередной просьбе Польши о кредите, на этот раз на еще большую сумму. Второй кредит упирается в лимиты местных экспортных банков - польские военные закупки в Южной Корее настолько велики, что банки почти исчерпали свои возможности для их финансирования.