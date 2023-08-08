Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ . Как сообщили в ведомстве, расчетом БПЛА была обнаружена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки (САУ) противника, которая вела огонь. По ней был нанесен удар "Ланцетом".

"В результате удара САУ была уничтожена", - отметили в Минобороны.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал дроны-камикадзе, систему дистанционного минирования "Земледелие" и танк Т-90М "Прорыв" одними из самых полезных типов вооружения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). До этого советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что западные союзники могли бы поставлять Киеву больше вооружений, поскольку ВСУ испытывают трудности из-за беспилотников "Ланцет".