Вооруженные силы Польши намерены разместить на польско-белорусской границе 10 тыс. военнослужащих. Об этом заявил в интервью Польскому радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"На границе будет около 10 тыс. солдат - 4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану, 6 тыс. будет в регионе", - сказал он.

По словам Блащака, польская армия активно развивается и вооружается современным оборудованием.

"В течение двух лет у нас будет сильнейшая армия в Европе", - указал он, подчеркнув, что численность польских вооруженных сил уже составляет 170 тыс. военнослужащих.

Польша приняла решение дополнительно усилить военное присутствие на польско-белорусской границе после появления на территории Белоруссии ЧВК "Вагнер", а также после инцидента с якобы имевшим место нарушением двумя белорусскими военными вертолетами польской воздушной границы.

Главной же причиной укрепления обороны границы с Белоруссией польские власти называют новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. По словам представителей пограничной охраны, они вновь фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, а также отмечают их агрессивные действия - пограничников забрасывают камнями, бутылками и палками.