ВСУ выпустили по Херсонской области около 100 снарядов в течение суток

За сутки ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
Вооружённые силы Украины за последние сутки совершили артиллерийский обстрел населённых пунктов Херсонской области. По данным экстренных служб региона, было выпущено около 100 снарядов, включая 70 в течение дня и 30 в течение ночи.
Об этом сообщает ТАСС.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии», — отмечается в сообщении.
Информация о потерях среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Ранее стало известно, что российские войска из группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении.