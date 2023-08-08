Китай начал использовать искусственный интеллект для повышения точности артиллерии

Китай начал использовать искусственный интеллект для повышения точности и дальнобойности своей артиллерии, сообщает телеканал Fox News. Это поможет снизить стоимость ведения боевых действий за счет улучшения навигации и автоматизации управления в полете.

По оценкам экспертов Института изучения войны, важно не просто наблюдать, но и гораздо более точно прогнозировать условия использования артиллерии с помощью тех типов данных, которые предоставляет искусственный интеллект.

Принимается также во внимание способность предвидеть условия эксплуатации, будь то погода, огонь противника или что-то еще, а также предвидеть, как эта среда повлияет на результаты.