Атакованный дроном ВСУ российский танкер «Сиг» отбуксируют на завод

Российский танкер «Сиг», который 5 августа в Керченском проливе был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), отбуксируют на завод. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

«Одновременно с продолжением работ на АС ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что для поврежденного дроном «Сига» изготовили железный пластырь. Тогда же в Россморречфлоте отчитались, что специалисты занимаются откачкой забортной воды из балластных танков и осушают машинное отделение.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных бесплотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.