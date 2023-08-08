МО РФ сообщило об ударе Су-34 по позициям бригады ВСУ под Берестовым

"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берестовое по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ", - сказал Зыбинский, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ .

По словам начальника пресс-центра группировки, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы Западного военного округа уничтожили три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки иностранного производства, из них две САУ М109 "Паладин" и "Краб", в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Песчаное Верхнее. Кроме этого, войска РФ уничтожили две буксируемые гаубицы 2А65 "Гиацинт-Б" в районах населенного пункта Песчаное Верхнее, урочища Ревучее, а также один 120-миллиметровый миномет в районе Ивановки.