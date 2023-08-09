Российские силы уничтожили САУ «Гвоздика» под Херсоном

Российские силы уничтожили на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем из пяти человек и боекомплект к ней. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения различной степени тяжести; САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 боевиков ВСУ и боекомплектом", - сказал представитель экстренных служб.

По его информации, в островной зоне уничтожено 2 позиции подразделений ВСУ, 9 военных погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести. На каховском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений и 12 военных ВСУ, 9 ранены, 3 единицы автомобильной техники выведены из строя.