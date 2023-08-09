ВСУ безуспешно атаковали позиции ВС РФ в Запорожской области

«Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери», — сказал Балицкий.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что до 110 бойцов потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Запорожском направлении. По данным ведомства, также за сутки российскими войсками были уничтожены пять боевых бронированных машин, один танк, три автомобиля, самоходная пушка большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», американская гаубица М777, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab.