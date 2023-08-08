$96.57+1.76106.05+2.22

Российские снайперы уничтожили пулеметный расчет ВСУ

Южнее Донецка российские снайперы с расстояния порядка 800 метров ликвидировали пулеметный расчет ВСУ, подловив его во время ротации.

Российские снайперы уничтожили пулеметный расчет ВСУ
© Российская Газета

Видео операции опубликовал телеканал "Звезда".

Действуют снайперы парами: наблюдатель находит цель и следит за обстановкой, стрелок наводит винтовку и нажимает курок. Работу обоих прикрывает группа огневой поддержки.

Поразив цель, команда быстро меняет позицию. Снайперы - приоритетная цель для противника, их выслеживают беспилотники и, не жалея снарядов, кроет артиллерия.

Поэтому у каждой пары подготовлено несколько позиций на разные случаи, наблюдательные пункты и скрытные подходы к ним.