Российские снайперы уничтожили пулеметный расчет ВСУ
Южнее Донецка российские снайперы с расстояния порядка 800 метров ликвидировали пулеметный расчет ВСУ, подловив его во время ротации.
Видео операции опубликовал телеканал "Звезда".
Действуют снайперы парами: наблюдатель находит цель и следит за обстановкой, стрелок наводит винтовку и нажимает курок. Работу обоих прикрывает группа огневой поддержки.
Поразив цель, команда быстро меняет позицию. Снайперы - приоритетная цель для противника, их выслеживают беспилотники и, не жалея снарядов, кроет артиллерия.
Поэтому у каждой пары подготовлено несколько позиций на разные случаи, наблюдательные пункты и скрытные подходы к ним.