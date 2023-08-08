Forbes: Россия преодолела нехватку оптики для танков

Российская танковая промышленность смогла преодолеть одну из главных своих проблем - дефицит современных прицелов. До 2014 года отличная танковая оптика "Сосна-У" включала в себя импортные элементы - например, французскую матрицу тепловизора Thales, - которые после введения санкций пришлось в муках импортозамещать. Судя по танкам, которые Уралвагонзавод отправляет на фронт сейчас, мучались не зря.

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На прошлой неделе в сеть попало видео с эшелоном Т-80БВМ, покидающим площадку завода "Омсктрансмаш". Это старые машины, снятые с хранения и модернизированные до новейшего уровня. Датчики на их башне указывают на присутствие прицелов "Сосна".

Либо российский ОПК смог создать замену элементам, поставки которых запрещены санкциями. Либо танкостроители как-то ухитрились купить матрицы Thales и прочее необходимое. Последнее вполне возможно, пишет Forbes. В обломках русских снарядов, ракет и других боевых систем находят немало электроники, продукции небольших фирм из Европы и США. Они не должны были ничего продавать в Россию, но каким-то образом смогли это сделать.