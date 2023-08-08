В ЛНР рассказали о применении ВСУ зажигательных боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении, пытаясь вынудить российских военных покинуть позиции. Об этом рассказал в своем Андрей Марочко.

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Он уточнил, что ВСУ ведут огонь этими снарядами в районе кременских лесов по российским укрепрайонам.

«Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджог сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции», — считает Марочко.

По его словам, из-за высоких температур украинской армии удается поджечь сухую древесину. При этом резкая смена направления порывистого ветра не позволяют бойцам ВСУ осуществить поджог российских позиций, подчеркнул подполковник ЛНР в отставке.