Росгвардейцы за неделю обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

В ЛНР саперы Росгвардии нашла схроны с 53 тысячами боеприпасов и оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ведомстве заявили, что росгвардейцы проверили более 160 объектов. Были найдены около 100 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 53 тыс. боеприпасов, а также свыше 40 кг взрывчатки.

Ранее российские танкисты уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Механик-водитель танка, известный под позывным «Золотой», сообщил, что стрельба проводилась по заранее определенным координатам.

Он отметил, что их работу координируют беспилотные летательные аппараты, и они атакуют технику и склады, которые являются плановыми целями. Военный также подчеркнул, что после выполнения задания они быстро покидают место, чтобы не быть обнаруженными, поскольку жизнь ценнее всего.