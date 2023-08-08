Кадыров оценил ситуацию в зоне СВО

Ситуация в зоне проведения спецоперации стабильная. Об этом, оценивая обстановку, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram -канале.

«Наши парни готовы отразить любую атаку врага вне зависимости от количества техники и живой силы. Высокую боеспособность и эффективность чеченских бойцов неоднократно отмечал и глава государства», — сказал Кадыров.

Глава республики поблагодарил военнослужащих за образцовкую службу, призвал беречь лчный состав подразделений и докладывать о проблемах оперативно.

Помимо этого, глава Чечни сообщил, что Российская армия изменила тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, сейчас ситуация складывается противоположном образом.