Мобилизация: последние новости на сегодня 8 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 августа 2023, в материале «Рамблера».

Добровольцы Гумкорпуса раздают горячие обеды и «коробки добра» в Донецке

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В ХМАО добровольцы Гуманитарного корпуса доставили «коробки добра» в район Донецка - в десяти километрах от линии соприкосновения, сообщает ugoria.tv.

Дома жителей постоянно находятся под обстрелом украинской армии. За горячим выстроилась очередь. Часть добровольцев раздают еду, остальные — отправляются на адресную доставку гуманитарного груза пожилым и маломобильным.

«Коробки добра» из Югры доставляют семьям с маленькими детьми. Большие машины с гуманитарной помощью и посылками для военнослужащих отправляют из региона два раза в месяц.

Развозят приветы из дома по воинским частям, преодолевая сотни километров. С начала года мирные жители Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащие из Югры получили более трех тысяч «коробок добра», или 700 тонн гуманитарного груза.

Мытищинские волонтеры доставили в зону спецоперации медикаменты, генераторы и оборудование

Мытищинские добровольцы доставили российским военнослужащим приборы ночного видения, тепловизоры, сети для маскировки, радиостанции, а также воду, средства для фильтрации, газовые баллоны, генераторы, бензопилы, сообщает inmytishchi.ru.

Помощь собрали неравнодушные жители при помощи окружной администрации. Волонтеры проехали Агаповку, окраины Купянска, Сватово, Кременную, Рубежный, Северодонецк, Лисичанск, Стаханов, Первомайскую, Попасную, Артемовск. Они доставили груз по заявкам бойцов 15-го полка и 6-й бригады имени Матвея Платова.

Например, супруга мобилизованного мытищинца в Артемовске получила 150 литров бутилированной воды, сам боец — специальный прицел. Мытищинские добровольцы привезли медикаменты и средства для перевязки и капельниц, носилки в госпиталь в Сватово.

Помощь бойцам и жителям новых территорий оказывается еженедельно. Посылки формируют согласно заявкам, в них вкладывают письма от близких военнослужащих.

Ищенко: при текущем режиме СВО ресурсов России хватит до конца человечества

Сегодняшний режим ведения специальной военной операции позволяет рассчитывать на то, что даже если на место Украины пришлют польских военных, российских ресурсов хватит навсегда, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на политолога, публициста и историка, экс-украинского дипломат Ростислава Ищенко.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам этого года обещает двухпроцентный рост экономики. Так как глава государства опирается на данные правительства, которое всегда очень осторожно и перестраховывается в своих прогнозах, то смело можно ожидать и трехпроцентного роста, указал эксперт.

Ищенко отметил, что российская экономика пошла в рост во время санкций. По его мнению, это свидетельствует о том, что в таком режиме, как сейчас, Россия может существовать вечно.