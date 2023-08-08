Российские добровольцы отразили около 40 атак ВСУ у Соледара

Российские добровольцы за два месяца отразили около 40 атак армии Киева в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Амиго.

По его словам, атаки были отражены как с применением техники, так и живой силы. Другой боец отряда с позывным Тарзан уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят регулярно.

Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ начали терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов в районе Соледара.