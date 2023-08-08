Спецоперация на Украине 8 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 августа 2023 года.

Кадыров заявил, что российская армия изменила тактику ведения боя в рамках СВО

Военные России сменили тактику ведения боя в рамках специальной военной операции, сообщает runews24 со ссылкой на заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Он указал, что в начале спецоперации была необходимость в тяжелой военной технике, тогда как сегодня ситуация противоположная. Это связано с тем, что сменилась тактика и условия ведения боя.

Как отметил Кадыров, в настоящее время обстановка на передовой стабильная.

Российские танкисты обескуражили бойцов ВСУ

Танк российской армии обескуражил противника, в одиночку уничтожив восемь единиц техники Украины в бою, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС Соединенных Шатов Скотта Риттера.

По его словам, имеется в виду видеозапись, на которой российская боевая машина «рванула вперед и ликвидировала два украинских танка и шесть бронетранспортеров». Перевес противника составил 1 к 8, российские военные одержали победу.

Данная запись была сделана в первые дни украинского контрнаступления под Новодаровкой.

Пленный украинский разведчик заявил о провалившемся контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление украинской армии фактически провалилось, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление украинского пленного разведчика, командира отделения Василия Палия.

По его словам, потери оказались большими. О задачах контрнаступления им почти не рассказывали. При этом в Вооруженных силах Украины разведка «существует только на бумаге».