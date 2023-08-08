В России создали фонд развития отрасли беспилотников

Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания-разработчик беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» создали фонд развития отрасли беспилотников с капитализацией в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Фонд создан на площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске. Он будет заниматься отбором и адресной поддержкой российских проектов в области БАС. Его работа рассчитана на срок 10 лет. Первый раунд финансирования предполагается сделать в октябре 2023 года.

Как заявил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, работа фонда будет направлена на производство комплектующих, сервис и программирование, а также подготовку нормативно-правовой базы, популяризацию и обучение профессии.