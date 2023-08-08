Российские военные отразили несколько атак ВСУ в ДНР

Российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), огнем артиллерии уничтожен пункт временной дислокации в районе Угледара. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

Кроме того, огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов севернее Владимировки, а огнем гаубичной артиллерии — минометный расчет севернее Никольского.

Также авиация поразила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Фурия».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские войска контратаковали ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и выбили их с ряда опорных пунктов.