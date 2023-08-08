Новая БМП "Манул" может получить боевой модуль "Эпоха"

Новый боевой модуль "Эпоха" с 57-миллиметровой автоматической пушкой могут установить на боевую машину пехоты "Манул". Его применение придаст БМП способность гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника с большой дистанции.

© Российская Газета

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех. Опытно-конструкторскими работами по созданию гусеничной платформы БМП "Манул" занимается "Курганмашзавод". Новая БМП будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, подвижна в любых дорожных условиях, в том числе при преодолении водных преград без подготовки.

Что касается современных боеприпасов калибра 57 миллиметров, то они обеспечат выполнение более широкого спектра задач. После завершения опытно-конструкторских работ по "Манулу" будут понятны сроки начала серийного производства новой БМП.

Напомним, что "Манул" является дальнейшим развитием хорошо зарекомендовавшей себя многолетней службой БМП-3. Самое значительное отличие заключается в переднем расположении двигателя - 660 сильного УТД-32. Ранее эта версия БМП демонстрировалась с перспективным необитаемым боевым модулем ТКБ-945: 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также ПТУР "Корнет.