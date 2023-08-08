В США ответили на вопрос о выводе военных из Нигера

Вашингтон пока не планирует вывод своих военных из Нигера, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретарь Министерства обороны Патрика Райдера.

По его словам, военное ведомство страны не получало запросов о выводе военных США из страны. Указывается, что расстановка американских сил осталась прежней. Американские власти рассчитывают на защиту своих сил и на сотрудничество с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать их функционирование, заявил представитель Пентагона. Вашингтон по-прежнему сосредоточен на дипломатическом решении ситуации в Нигере.

При этом Райдер подтвердил, что некоторые военнослужащие США ранее покидали Нигер по медицинским причинам, отметив, что это «не имеет отношения к ситуации в стране». Так он прокомментировал информацию о том, что итальянская сторона ранее организовала эвакуацию из Нигера 10 американских военных. Пресс-секретарь добавил, так как воздушное пространство над Нигером закрыто, вопросы, касающиеся прибытия и вылета американских самолетов, решаются «в зависимости от каждого конкретного случая».