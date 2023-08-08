В Запорожье произошли взрывы

Ранее взрывы произошли в районе Краматорска. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Эти регионы включают Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области, а также подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики и Запорожскую область.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.