В Запорожье произошли взрывы
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил в своем Telegram-канале, что в нескольких районах областного центра Запорожья слышны взрывы.
"В нескольких районах областного центра, временно оккупированного режимом Зеленского, слышны взрывы. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Ранее взрывы произошли в районе Краматорска. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Эти регионы включают Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области, а также подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики и Запорожскую область.
Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.