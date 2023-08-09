Германия не приняла окончательного решения по поставкам ракет Taurus на Украину

ФРГ не приняла окончательное решение по поставкам дальнобойных ракет Taurus на Украину, сообщило посольство Германии в России газете «Известия».

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В дипмиссии подчеркнули, что окончательное решение принято не было.

Ранее депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что немецкие специалисты имеют возможность перепрограммировать ракеты Taurus, если ФРГ примет решение поставлять их в Киев. Он отметил, что в Германии можно запрограммировать геоданные этих ракет таким образом, чтобы они могли использоваться только в ограниченной территории.

По словам Маркуса Фабера, в настоящее время в составе ВВС Германии находятся 600 ракет данного типа, но только 150 из них находятся в рабочем состоянии. Он предположил, что оставшиеся 450 ракет можно восстановить и передать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Накануне советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие ракеты Taurus.