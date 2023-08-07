Кадыров: российская армия сменила тактику ведения боя

«На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов. Кроме того, с начала спецоперации в регионе сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки они были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Для большей части бойцов созданы комфортные условия проживания на пункте постоянной дислокации. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов», – рассказал глава Чеченской Республики.