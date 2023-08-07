Кадыров: российская армия сменила тактику ведения боя

Кадыров заявил, что Россия сменила тактику боев в рамках СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская сторона сменила тактику ведения боевых действий в рамках СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», – написал он.
Кадыров также добавил, что с начала СВО Чечня отправила в зону боевых действий 29 тысяч бойцов, из которых почти половина являлась добровольцами.
«На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов. Кроме того, с начала спецоперации в регионе сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки они были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Для большей части бойцов созданы комфортные условия проживания на пункте постоянной дислокации. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов», – рассказал глава Чеченской Республики.
Ранее Кадыров рассказал, что получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина.