Военная хроника сообщает об ударах по ВСУ в Херсоне и Запорожской области

Военная хроника сообщает об ударах по Херсону и в Запорожской области: на правом берегу Днепра прилетает по расположениям и складам с боеприпасами ВСУ, а в Гуляйполе и Орехове поражаются стоянки с техникой и склады с боеприпасами.