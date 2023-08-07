Военная хроника сообщает об ударах по ВСУ в Херсоне и Запорожской области
Военная хроника сообщает об ударах по Херсону и в Запорожской области: на правом берегу Днепра прилетает по расположениям и складам с боеприпасами ВСУ, а в Гуляйполе и Орехове поражаются стоянки с техникой и склады с боеприпасами.
«На Запорожское направление ВСУ последние несколько дней стягивали резервы», — отмечается в сообщении.
Украинские СМИ ранее сообщили, что в Херсоне слышны взрывы, воздушная тревога там не объявлялась.
Военный корреспондент RT Влад Андрица ранее рассказал о ситуации возле Работина, где ВСУ пытаются прорвать оборону ВС России.