Премьер Нигера Махамаду опроверг сведения о присутствии ЧВК "Вагнер" в стране

Глава правительства Нигера Ухумуду Махамаду, находящийся в изгнании, опроверг сведения о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" могут находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Махамаду саудовскому телеканалу "Аш-Шарк". По словам премьер-министра, распространяемая рядом СМИ информация о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" могут находиться в Нигере или в приграничных с ним районах Мали, не соответствуют действительности. Махамаду отметил, что на этих территориях находятся отряды вооруженных исламистов, которых правительственные войска не смогли уничтожить за четыре года. Премьер подчеркнул, что из-за этого пересечение бойцами ЧВК "Вагнер" границы между Мали и Нигером невозможно. Ранее сообщалось, что разведка Запада не выявила причастность России к дестабилизации Нигера. При этом западная разведка сообщила, что выявила якобы информационные кампании, совпавшие с мятежом, а также с проведением саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге. Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.