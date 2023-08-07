CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams
Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша.
По его словам, отправку Abrams на Украину одобрили в минувшие выходные. В Киев они должны прибыть в начале сентября, добавил Буш.
«Теперь они должны попасть в Европу, а затем на Украину вместе с остальными позициями, которые с ними связаны: боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву могут войти шесть-восемь танков. Всего же Вашингтон планирует поставить на Украину 31 Abrams.
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