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CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams.

CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams
©  U.S. Army / Patrick Albright

Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша.

По его словам, отправку Abrams на Украину одобрили в минувшие выходные. В Киев они должны прибыть в начале сентября, добавил Буш.

«Теперь они должны попасть в Европу, а затем на Украину вместе с остальными позициями, которые с ними связаны: боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву могут войти шесть-восемь танков. Всего же Вашингтон планирует поставить на Украину 31 Abrams.

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