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В Германии допустили отправку Украине дальнобойных ракет

Власти Германии могут изменить свой отказ от поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, считает депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. В беседе с газетой «Известья» он отметил, что Берлин уже отказывался от своих прошлых установок в рамках военной помощи Киеву.

В Германии допустили отправку Украине дальнобойных ракет
© axesofevil2000/Wikimedia

«Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь Leopard горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии. Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», — пояснил Шмидт.

Он добавил, что в текущей ситуации большая часть политических сил в Германии выступают в воинственной парадигме, поддерживая курс на дальнейшую конфронтацию. Шмидт подчеркнул, что провал Украины на фронте эту политику никак не меняет.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. В Германии уверяют, что окончательное решение по поставкам Киеву Taurus все еще не принято.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.

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