Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили резервы в бой на Запорожье, но отступили в северо-западной части Донбасса. Об этом заявил в интервью Шон Белл.
По его словам, на данный момент украинские военные сосредоточили основные усилия в районе Запорожья, однако даже там им трудно добиться прогресса из-за существенной преграды в виде минных полей.
«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», — сказал эксперт.
Белл напомнил, что ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Кроме того, украинские войска потерпели поражение под Артемовском, напомнил он.
Ранее обозреватель Дэвид Экс заявил, что военнослужащие ВС России измотают переброшенный в Донбасс элитный спецназ ВСУ, их натиск заставит украинских морских пехотинцев отступить.