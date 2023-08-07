В Британии заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили резервы в бой на Запорожье, но отступили в северо-западной части Донбасса. Об этом заявил в интервью Шон Белл.

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По его словам, на данный момент украинские военные сосредоточили основные усилия в районе Запорожья, однако даже там им трудно добиться прогресса из-за существенной преграды в виде минных полей.

«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», — сказал эксперт.

Белл напомнил, что ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Кроме того, украинские войска потерпели поражение под Артемовском, напомнил он.