$94.81+1.03103.84+1.31

Залужный рассказал генералу из США о ситуации в зоне конфликта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Залужный рассказал американскому генералу о ситуации на фронте
© офис президента Украины

По словам Залужного, разговор прошёл по телефону.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», – заявил он.

Залужный также отметил, что в разговоре с Милли был поднят вопрос потребностей ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

«Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать», – подытожил он.

Ранее Залужный высказался о планах ВСУ по поводу Крыма.

42
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости