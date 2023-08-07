Залужный рассказал американскому генералу о ситуации на фронте

Залужный рассказал генералу из США о ситуации в зоне конфликта
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Залужного, разговор прошёл по телефону.
«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», – заявил он.
Залужный также отметил, что в разговоре с Милли был поднят вопрос потребностей ВСУ в вооружении и боеприпасах.
«Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать», – подытожил он.
Ранее Залужный высказался о планах ВСУ по поводу Крыма.
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