Залужный рассказал американскому генералу о ситуации на фронте

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», – заявил он.

Залужный также отметил, что в разговоре с Милли был поднят вопрос потребностей ВСУ в вооружении и боеприпасах.