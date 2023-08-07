Белоруссия начала военные учения на границе с Польшей и Литвой

Минск объявил о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

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Отмечается, что командно-штабное учение с шестой отдельной гвардейской механизированной бригадой стартовало 7 августа. Их проводят на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области.

«Во время учений будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий и вопросы тактической медицины, в том числе эвакуации условно раненых», — говорится в посте.